اعتراضات لبنانية تضطر الأمم المتحدة إلى تأجيل تقديم مساعدات بالدولار للاجئين السوريين

أجّلت الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، قرارًا باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدّمها للاجئين السوريين في لبنان؛ بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين كبار، اعتبروا أن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين، الذين يعانون من ضغوط شديدة.