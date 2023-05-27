العالم

اعتراضات لبنانية تضطر الأمم المتحدة إلى تأجيل تقديم مساعدات بالدولار للاجئين السوريين

بيروت اعتبرت أن الاستمرار يزيد التوترات مع مواطنيها
لاجؤون سوريون في لبنان
لاجؤون سوريون في لبنان
سبق
سبق

أجّلت الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، قرارًا باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدّمها للاجئين السوريين في لبنان؛ بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين كبار، اعتبروا أن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين، الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان، أنها اتخذت قرارًا -بناء على طلبات لبنانية- بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار، إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويأتي تراجع الأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان بسبب موضوع اللاجئين، وأعلن مسؤولون أن البلاد لم تعد قادرة على تحمل استضافة السوريين في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع أزمتها المالية.

الأمم المتحدة
لبنان
الدولار
اللاجئين السوريين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org