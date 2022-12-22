بعد انتشار مخاوف حول السيادة عليها.. مصر: قناة السويس ليست للبيع أو التأجير

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم (الخميس) أنه لا يمكن بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون، أثار شكوكاً في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.