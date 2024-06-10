تفاقم المعضلات.. كيف عقّدت استقالة "غانتس" واستعادة الرهائن مساعي "بايدن" لإنهاء حرب غزة؟

تعرضت مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة لضربتين خطيرتين جديدتين، حيث أدت تداعيات استعادة إسرائيل 4 رهائن، وما نجم عنها من مقتل أكثر من 200 من المدنيين الفلسطينيين، واستقالة بيني غانتس من مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أمس، إلى تفاقم المعضلات السياسية والدبلوماسية، التي ناضل "بايدن" لعدة أشهر للتوفيق بينها.
ومن المحتمل أن يؤدي إراقة الدماء الأخيرة في غزة إلى زيادة نفور "بايدن" من التقدميين في ائتلافه الانتخابي، الذين يشعرون بالغضب إزاء دعمه لإسرائيل، وعملياتها، وفشلها في بذل المزيد لحماية المدنيين. ومن شأن أي انخفاض كبير في الأصوات من الناخبين أن يعرض "بايدن" للخطر في الولايات المتأرجحة، حيث يمكن أن تحسم بضعة آلاف من الأصوات المنافسة بينه وبين دونالد ترامب، وتتسم هذه القضية بحساسية خاصة في ميشيغان، وهي ولاية حاسمة محتملة في نوفمبر، وتضم أعدادًا كبيرة من الأمريكيين العرب، وفقاً لستيفن كولينسون، الكاتب في "سي إن إن".
وستكون لاستقالة "غانتس" عواقب محلية ودولية كبيرة، ولكن من غير المرجح أن تُحوِل السياسة الإسرائيلية، وخسارة "غانتس" قد تجعل "نتنياهو" أكثر اعتماداً على أعضاء الجناح اليميني المتشدد في ائتلافه، الذين يضغطون عليه من أجل شن حرب أكثر كثافة، وهذا من شأنه أن يزيد من مخاطر التصعيد، مما قد يكثف حرب إقليمية أوسع نطاقًا تشتعل ببطء وتشارك فيها الولايات المتحدة.
ويخلق غياب "غانتس" أيضًا عقبة أكبر أمام الموافقة على أي اتفاق سلام بين إسرائيل و"حماس" إلى جانب "نتنياهو"، فإن العضو الوحيد المتبقي في الحكومة الطارئة، الذي يتمتع بسلطة صنع القرار هو وزير الدفاع يواف غالانت، وهو أيضًا من حزب الليكود الحاكم.
وانقسام مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ودعوة "غانتس" إلى إجراء انتخابات قد يكون لهما عواقب لا يمكن التنبؤ بها في إسرائيل وسط احتجاجات متزايدة ضد "نتنياهو"، وقد شارك آلاف الأشخاص في مسيرات هذا الأسبوع في عدة مدن؛ للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين، وإتاحة الفرصة للتصويت.
وتعرض "بايدن" باستمرار لمضايقات من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أحداث الحملة الانتخابية منذ اندلاع الحرب، ومن المحتمل أن يؤدي أي مظاهرات كبيرة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس إلى خلق صور سلبية وتغذية سرد "ترامب"، بأن هناك حاجة إلى حملة قمعية لإنفاذ القانون في المدن الخارجة عن السيطرة.
وبرر "غانتس"، انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية، بأن "نتنياهو" يضع الاعتبارات السياسية الشخصية قبل الاستراتيجية اللاحقة للحرب في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأتت محاولة استعادة الرهائن والاضطرابات الجديدة في السياسة الإسرائيلية في أعقاب محاولة "بايدن" الأخيرة لإنهاء الحرب الشهر الماضي عندما طرح علنًا خطة سلام من ثلاث مراحل تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، والمزيد من الإغاثة الإنسانية في غزة، وقد أيد قادة مجموعة السبع هذه الدعوة، واعتبرها بعض المحللين محاولة لاحتواء "نتنياهو" لأن الصفقة جاءت في الأصل من الإسرائيليين.
وجادل "بايدن" بأن إسرائيل أضعفت "حماس" إلى حد كبير لدرجة أنها يجب أن تبدأ الآن في التفكير في نهاية اللعبة الأمنية لغزة، ويعتقد بعض الخبراء الأمريكيين أنه سيكون من المستحيل القضاء على "حماس" تمامًا، لكن يبدو أن الحركة غير مستعدة لقبول صفقة سلام دائمة تؤدي إلى فقدانها السلطة في غزة - وهو أحد الأسباب التي تجعل الوضع مستعصيًا على الحل.