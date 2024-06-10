تفاقم المعضلات.. كيف عقّدت استقالة "غانتس" واستعادة الرهائن مساعي "بايدن" لإنهاء حرب غزة؟

ومن المحتمل أن يؤدي إراقة الدماء الأخيرة في غزة إلى زيادة نفور "بايدن" من التقدميين في ائتلافه الانتخابي، الذين يشعرون بالغضب إزاء دعمه لإسرائيل، وعملياتها، وفشلها في بذل المزيد لحماية المدنيين. ومن شأن أي انخفاض كبير في الأصوات من الناخبين أن يعرض "بايدن" للخطر في الولايات المتأرجحة، حيث يمكن أن تحسم بضعة آلاف من الأصوات المنافسة بينه وبين دونالد ترامب، وتتسم هذه القضية بحساسية خاصة في ميشيغان، وهي ولاية حاسمة محتملة في نوفمبر، وتضم أعدادًا كبيرة من الأمريكيين العرب، وفقاً لستيفن كولينسون، الكاتب في "سي إن إن".