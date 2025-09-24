العدوان يتواصل.. 84 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ووفق وكالة "وفا"، أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.