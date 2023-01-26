مصر تدعو الاحتلال إلى الوقف الفوري لاعتداءاته على المدن الفلسطينية

أدانت مصر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين، اليوم (الخميس)، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية.
وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيان من خروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، ومن تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
وأكدت الوزارة أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية، يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوّض كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.