بعد مقتل 9 جنود أتراك.. "أنقرة" تستهدف 24 هدفًا كرديًا شمالي العراق وسوريا

استهدفت تركيا مجددًا الأحد المقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا، إثر مقتل تسعة جنود أتراك في هجوم نُسب إلى حزب العمال الكردستاني، وفق ما أعلنت أنقرة.
وفي التفاصيل، جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية : "تم تنفيذ عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق في مناطق متينا وهاكورك وقارة وقنديل وآسوس وفي شمال سوريا" .
وأكد الجيش التركي أنه هاجم 24 هدفًا "بينها كهوف ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأعتدة ومساكن ومصانع للغاز" يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984م.
ودمرت أنقرة 23 موقعًا، الأحد، بينها قواعد ومخازن أسلحة لمقاتلين أكراد في شمال سوريا في عملية للاستخبارات التركية، بحسب وكالة الأناضول.
وأعلن الجيش التركي السبت أنه هاجم 54 "هدفًا" لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا، بعد مقتل الجنود الأتراك التسعة في هجوم استهدف الجمعة قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.
وتصنف أنقرة كلاً من حزب العمال ووحدات حماية الشعب "تنظيمًا إرهابيًا"، وفقًا للعربية نت.
ويستهدف الجيش التركي بانتظام مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان أو في جبال سنجار.