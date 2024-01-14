بعد مقتل 9 جنود أتراك.. "أنقرة" تستهدف 24 هدفًا كرديًا شمالي العراق وسوريا

استهدفت تركيا مجددًا الأحد المقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا، إثر مقتل تسعة جنود أتراك في هجوم نُسب إلى حزب العمال الكردستاني، وفق ما أعلنت أنقرة.