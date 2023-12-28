"الأمم المتحدة" تطالب "إسرائيل" بوقف عمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين بالضفة

طالبت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت المنظمة الدولية بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان صدر اليوم الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقود الفلسطينيين إلى جحيم، ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية.
وأضافت أن "انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تشهد تصعيدًا ملحوظًا في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة"، متهمةً حكومة اليمين المتطرف بـ"توفير الغطاء لجرائم المستوطنين".