"الأمم المتحدة" تطالب "إسرائيل" بوقف عمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين بالضفة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".