عواقب كارثية.. منظمات الأمم المتحدة تحذر من وقف تمويل "الأونروا"

وأكدت المنظمات الدولية في بيان مشترك، أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.