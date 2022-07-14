الرئيس الإماراتي يزور فرنسا الاثنين المقبل

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فرنسا الأسبوع المقبل؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولّى منصبه في مايو (أيار) الماضي.