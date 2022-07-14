الرئيس الإماراتي يزور فرنسا الاثنين المقبل

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فرنسا الأسبوع المقبل؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولّى منصبه في مايو (أيار) الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية "وام"، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه في باريس الاثنين.
وبينت أنّ الهدف من الزيارة بحث آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء.
وأضافت أن الجانبين سيناقشان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.