العراق.. 15 صاروخاً تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

أطلق 15 صاروخاً، اليوم (السبت)، على قاعدة عين الأسد العسكرية التي ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي في غرب العراق، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أمريكي.