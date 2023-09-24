"رفضوا الانتماء لأذربيجان".. أرمن "ناغورنو قرة باغ" يقرّرون مغادرته إلى أرمينيا

واضطرّ الأرمن في كاراباخ -وهي منطقة معترف بها دوليًّا كجزء من أذربيجان، ولكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق- إلى إعلان وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرّت 24 ساعة من قبل الجيش الأذربيجاني الأكبر حجمًا.