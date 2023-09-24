"رفضوا الانتماء لأذربيجان".. أرمن "ناغورنو قرة باغ" يقرّرون مغادرته إلى أرمينيا

نقلت "رويترز" عن قيادة المنطقة الانفصالية في "ناغورنو قرة باغ"، اليوم "الأحد"؛ أن سكان "ناغورنو قرة باغ" الانفصاليين البالغ عددهم 120 ألف شخص سيغادرون إلى أرمينيا؛ لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون التطهير العرقي.
وقال "ديفيد بابايان" مستشار "سامفيل شهرامانيان" رئيس جمهورية آرتساخ المعلنة: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. تسعة وتسعون بالمائة يفضلون مغادرة أراضينا التاريخية".
وأضاف "بابايان": "إن مصير شعبنا الفقير سيُسجل في التاريخ باعتباره وصمة عار للشعب الأرمني وللعالم المتحضر برمته".
وأوضح أن جميع أولئك الذين شردوا بسبب العملية العسكرية الأذربيجانية، ويريدون المغادرة؛ سترافقهم قوات حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا.
من جهته بيّن رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، أيضًا؛ أنه من المرجح أن يغادر أرمن كاراباخ المنطقة، وأن أرمينيا مستعدّة لاستقبالهم، بعد هزيمتهم الأسبوع الماضي على يد أذربيجان، في صراع يعود تاريخه إلى سقوط الاتحاد السوفيتي.
واضطرّ الأرمن في كاراباخ -وهي منطقة معترف بها دوليًّا كجزء من أذربيجان، ولكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق- إلى إعلان وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرّت 24 ساعة من قبل الجيش الأذربيجاني الأكبر حجمًا.
وأعلنت أذربيجان أنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع.