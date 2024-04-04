"هيومن رايتس ووتش": قتل "إسرائيل" 106 مدنيين في مبنى سكني يشكل جريمة حرب

وأوضحت المنظمة في بيان، أنها من خلال تحقيقاتها لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.