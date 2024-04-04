"هيومن رايتس ووتش": قتل "إسرائيل" 106 مدنيين في مبنى سكني يشكل جريمة حرب

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الخميس)، أن قتل "إسرائيل" 106 مدنيين في غارة على مبنى سكني بقطاع غزة في 31 أكتوبر يشكل جريمة حرب مفترضة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أنها من خلال تحقيقاتها لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي مبرر للهجوم.
ولفتت المنظمة إلى أن سِجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
وبينت أنها حلّلت صوراً من الأقمار الصناعية، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلاً عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتمكّن من زيارة الموقع بسبب منع السلطات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أنه لم يقل أيّ من الشهود الذين قابلتهم إنهم تلقوا أو سمعوا أي إنذار من السلطات الإسرائيلية لإخلاء المبنى قبل الغارة.