الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب التصعيد بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بعد ضربات أمريكية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.