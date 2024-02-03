الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب التصعيد بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بعد ضربات أمريكية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.
وقال "بوريل" خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجرًا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "الحرب في غزة، والمواجهات على الحدود اللبنانية، والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر؛ جديرة بأن تقنع الجميع بتجنب التصعيد".
ولم يذكر "بوريل" الضربات الأمريكية بشكل مباشر؛ لكنه حذر مجددًا من أن الشرق الأوسط مرجل يمكن أن ينفجر.