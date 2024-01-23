واشنطن: أياً كان مستقبل غزة فلا وجود فيه لحماس.. ولا يوجد وقت محدد لصفقة تبادل

لكن حركة حماس رفضت هذا المقترح، فقد قال عضو في المكتب السياسي للحركة إن حماس ترفض المقترح الإسرائيلي الخاص بإيقاف القتال لمدة شهرين في إطار صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مكرراً تأكيده على إصرار حماس على الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.