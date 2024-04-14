العالم
مسؤول أمريكي: قادة مجموعة السبع يبحثون تصنيف "الثوري" الإيراني منظمة إرهابية
ناقشوا فرض عقوبات على طهران
نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أن زعماء مجموعة السبع بحثوا فرض عقوبات على إيران وتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
وأوضح المسؤول أن "إيران أرسلت إلى واشنطن رسالة بعد هجومها على إسرائيل، وأن الولايات المتحدة اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل".
وذكر أن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.
وأشار المسؤول إلى أن طهران لم تصدر تحذيرًا قبل 72 ساعة من الهجوم، وأن نيتها كانت تسجيل مستوى عالٍ من التدمير.