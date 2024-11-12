"البنتاغون": الحوثيون هاجموا سفناً عسكرية أمريكية أثناء عبورها باب المندب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيّرات باتجاه مدمّرتين أمريكيتين، أثناء عبورهما مضيق باب المندب، الاثنين، لكنهما تمكنتا من التصدي للهجوم.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر للصحافيين، الثلاثاء، أن السفينتين "تعرّضتا لهجوم استخدمت خلاله ثماني طائرات من دون طيار، وخمسة صواريخ بالستية مضادة للسفن، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، وتمّ التعامل معها بنجاح".
وأعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفناً تابعة للبحرية الأمريكية على مدى 8 ساعات.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفقاً للعربية نت.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت سابق، الثلاثاء، أن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع عدة انفجارات بالقرب منها، موضحة أن السفينة لم تلحق بها أضرار وأن طاقمها بخير.
يذكر أنه منذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفع ذلك بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12% من التجارة العالمية، حسب الغرفة الدولية للشحن.
وشنت واشنطن التي تقود تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات على مواقع الحوثيين.