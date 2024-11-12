"البنتاغون": الحوثيون هاجموا سفناً عسكرية أمريكية أثناء عبورها باب المندب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت سابق، الثلاثاء، أن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع عدة انفجارات بالقرب منها، موضحة أن السفينة لم تلحق بها أضرار وأن طاقمها بخير.