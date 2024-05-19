الأنباء الواردة من إيران: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

كشف مسؤول إيراني أن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في خطر، عقب حادث طائرة هليكوبتر؛ بحسب ما أوردته "سكاي نيوز".
وأضاف المسؤول في تصريحات أوردتها "رويترز" بقوله: "لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".
وكانت قد أفادت تقارير إعلامية اليوم بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
يأتي هذا فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بعض الوقت إلى موقع الحادث.