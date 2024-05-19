الأنباء الواردة من إيران: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر

يأتي هذا فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.