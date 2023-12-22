إعدام عائلات بأكملها ورجال أمام ذويهم.. "حماس" للعالم: حاسبوا إسرائيل وإدارة "بايدن"

كما كان المرصد الأورومتوسطي الحقوقي قد أصدر بيانًا حول الموضوع نفسه، متّهمًا الجيشَ الإسرائيلي "بارتكاب فظائع في المناطق التي يداهمها"، وأورد شهادات لناجين من عملية إعدام ميدانية، قالوا فيها: إن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الشبّان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهنّ عددًا من القنابل".