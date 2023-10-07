9 قتلى بقصف شمال غرب سوريا

استمر القصف على مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا، ما تسبّب في مقتل تسعة مدنيين إضافيين، وجاء ذلك رداً على هجومٍ بطائرة مسيّرة في اليوم السابق على الكلية الحربية في حمص والذي خلف أكثر من 100 قتيل.