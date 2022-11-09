مدن إيرانية تدخل في إضراب تضامنًا مع قتلى احتجاجات "الجمعة الدامية"

بدأت مدن في غرب إيران اليوم الأربعاء إضرابًا تضامنيًّا في ذكرى مرور أربعين يومًا على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات جنوب شرق البلاد الذي تمزقه نزاعات.