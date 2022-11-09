مدن إيرانية تدخل في إضراب تضامنًا مع قتلى احتجاجات "الجمعة الدامية"

بدأت مدن في غرب إيران اليوم الأربعاء إضرابًا تضامنيًّا في ذكرى مرور أربعين يومًا على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات جنوب شرق البلاد الذي تمزقه نزاعات.
وأوضحت منظمة "هينكاو" لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، أن الإضراب عن العمل نُظِّم تضامنًا مع الضحايا في زاهدان في الذكرى الأربعين لوفاتهم.
وأضافت بأن مدن (بانيه، كرمانشاه، مريفان، سنندج، سقز وزهدان) شهدت مظاهرات واسعة النطاق، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأظهر مقطع فيديو، نشره على الإنترنت ناشطون، متاجر مغلقة في سقز وزاهدان.
ونشرت قناة "تصوير 1500" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر ناشطين يوزعون منشورات تدعو إلى الاحتجاج اليوم في كل المدن؛ بمناسبة ذكرى مرور أربعين يومًا على "الجمعة الدامية" في زاهدان.
وأطلقت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 سبتمبر (أيلول) بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.
وتهز حركة احتجاجية إيران منذ توفيت الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران.