بعد هجوم المستوطنة.. قوات إسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط شمالي القدس

وكان شاب فلسطيني وصل بسيارته إلى كنيس في مستوطنة النبي يعقوب، التي لا تبتعد كثيراً عن مخيم شعفاط، حيث بدأ في إطلاق النار على مستوطنين خرجوا من كنيس في مسدس كان يملكه.