الرئيس الصيني يشدد على عدم التخلي عن استخدام القوة لضم تايوان

شدد الرئيس شي جينبينغ، اليوم (الأحد) خلال خطابه في المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، على أن بلاده لن تتخلى عن "حق" استخدام القوة بشأن تايوان.
وقال "جينبينغ": "تمكنت بكين من السيطرة الكاملة على هونج كونج، وستمضي قدمًا على النهج ذاته في تايوان"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتَعَهد بأن بكين لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة، عندما يتعلق الأمر بتايوان، في تصريحات قوبلت بتصفيق حار من الحضور.
وذكر أن بلاده تُعارض عقلية الحرب الباردة في الدبلوماسية الدولية، كما تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وتُعارض ازدواجية المعايير.
وأشاد الرئيس الصيني -الذي يُتوقع أن يمنح ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة- بسياسات الحزب الشيوعي، من تلك القائمة على "صفر إصابات كوفيد"، وصولًا إلى حملته الأمنية ضد الفساد.