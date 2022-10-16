الرئيس الصيني يشدد على عدم التخلي عن استخدام القوة لضم تايوان

شدد الرئيس شي جينبينغ، اليوم (الأحد) خلال خطابه في المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، على أن بلاده لن تتخلى عن "حق" استخدام القوة بشأن تايوان.