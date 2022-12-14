وزير الدفاع الأميركي محذّراً: الصين وروسيا تلعبان دوراً "مزعزعاً للاستقرار" في إفريقيا

وقال أوستن؛ خلال اجتماع مع عددٍ من القادة الأفارقة في مستهلّ قمة أميركية - إفريقية تستمرّ ثلاثة أيام، "أعتقد أن الجمع بين هذه الأنشطة من جانب هذين البلدين، يستحق المراقبة. وبالتأكيد، أعتقد أن تأثيرهما يمكن أن يكون مزعزعاً للاستقرار".