السودان.. حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية ترتفع إلى 105
ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، التي استمرّت مدى الأسبوع الماضي إلى 105 قتلى؛ بحسب ما أفاد وزير الصحة بالولاية جمال ناصر، اليوم "الأربعاء".
وبيّن "ناصر" أن عدد القتلى وفق آخر إحصائية من لجنة الطوارئ بلغ 105 قتلى و291 جريحًا.
من جهته حمّل حافظ عمر القيادي بقبيلة الهوسا، مسؤولية ما حدث لحاكم ولاية النيل الأزرق.
وأشار "عمر" أثناء مؤتمر صحفي في الخرطوم إلى "استخدام أسلحة حكومية خلال الاشتباكات".
وطالب بتأمين عودة الذين هُجروا من منازلهم ومحاسبة الذين تسبّبوا في الأحداث.
واندلعت الاشتباكات الأخيرة في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا، بسبب نزاع على أراض بين قبيلتي ألبرتي والهوسا. والهوسا هي واحدة من أكبر القبائل في أفريقيا، وتعد عشرات الملايين، ويعيش أفرادها في مناطق تمتد من السنغال إلى السودان.