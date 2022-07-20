السودان.. حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية ترتفع إلى 105

واندلعت الاشتباكات الأخيرة في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا، بسبب نزاع على أراض بين قبيلتي ألبرتي والهوسا. والهوسا هي واحدة من أكبر القبائل في أفريقيا، وتعد عشرات الملايين، ويعيش أفرادها في مناطق تمتد من السنغال إلى السودان.