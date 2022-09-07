مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في كابول

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الدول المستقبلة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية والمباني القنصلية، ولمنع أي إخلالٍ بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها وأي اعتداءٍ على المباني الدبلوماسية والوكلاء والموظفين القنصليين.