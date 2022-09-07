مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في كابول

أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف السفارة الروسية في كابول أمس الأول الإثنين.
وتبنى تنظيم "داعش في ولاية خراسان" الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص؛ بينهم اثنان من موظفي السفارة الروسية، كما جُرح في الهجوم عددٌ من الأشخاص.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "خالص تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية، إلى احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدّد أعضاء مجلس الأمن على المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الدول المستقبلة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية والمباني القنصلية، ولمنع أي إخلالٍ بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها وأي اعتداءٍ على المباني الدبلوماسية والوكلاء والموظفين القنصليين.