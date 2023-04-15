العالم

تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر"

ناشدت المجتمع الدولي للتدخل لعودة السلام
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر"
سبق
سبق

أعلنت الحكومة التشادية، يوم السبت، إغلاق حدودها مع السودان، الذي تشهد عاصمته الخرطوم مواجهات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت الحكومة التشادية في بيان: "تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي، وكذلك جميع الدول الصديقة، منح الأولوية لعودة السلام".

وأضافت أن حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترات ستظلّ مغلقة حتى إشعار آخر.

وتتسارع الأحداث في السودان؛ حيث اندلعت، صباح السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب، وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعا المجتمع الدولي، وكذلك القوى المدنية في السودان، إلى التهدئة.

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تشاد
قوات الدعم السريع
الحكومة التشادية

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