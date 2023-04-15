تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر"

وتتسارع الأحداث في السودان؛ حيث اندلعت، صباح السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب، وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعا المجتمع الدولي، وكذلك القوى المدنية في السودان، إلى التهدئة.