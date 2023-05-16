"أردوغان": لن أغير نهج السياسة الخارجية مع روسيا وجميع الدول في حال فزت

مع انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستعقد أواخر الشهر الجاري، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، على أنه في حالة فوزه، فإنه يعتزم الحفاظ على السياسة نفسها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.