"أردوغان": لن أغير نهج السياسة الخارجية مع روسيا وجميع الدول في حال فزت

مع انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستعقد أواخر الشهر الجاري، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، على أنه في حالة فوزه، فإنه يعتزم الحفاظ على السياسة نفسها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.
وتفصيلاً، حث "أردوغان" منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على "الشعور بالخجل" بعد تصريحاته حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات البلاد.
وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناتي "سي إن إن ترك" و"كانال دي": "لن أتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري وكنا على تواصل مع روسيا وأمريكا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج من الآن فصاعدًا".
وأردف: "حتى الآن، حافظنا على سياسة "العناق" مع جميع البلدان - مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجميع الدول الغربية. حافظنا على اتصالات مستمرة"، وفقًا للعربية نت.
ولفت إلى أنه "بصفتي رئيسًا لتركيا، لا يمكنني تحمل الإهانة والغضب. لقد التقيت الجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه يفيد البلاد. عندما تغض الطرف عن بلد ما تخسر".
يُشار إلى أن كيليتشدار أوغلو كان اتهم روسيا الأسبوع الماضي بالتدخل في الحملة الانتخابية، وأنها لجأت إلى "تقنية التزوير العميق" التي دفعت مرشحًا آخر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، فيما نفت موسكو التي لطالما اتهمتها دول غربية بممارسة نفوذها في الحملات الانتخابية، أي تدخل في تركيا.
يُذكر أن تركيا شهدت الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان. وحصد أردوغان 49.4 % من الأصوات مقابل 44.96 % لكيليتشدار أوغلو.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار الاثنين رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات.
إلا أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعتبروا أن تلك اللجنة أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات، ولا سيما أن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات بدت طاغية، ما شكل مبعث قلق.