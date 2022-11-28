تونس.. قاضي قضايا الإرهاب يستجوب "الغنوشي" مجددًا

عاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم (الاثنين)، ليمثل أمام قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب وذلك لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وأفاد محامي الدفاع المختار الجماعي، بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مثل أمام محكمة متخصصة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنه قصد وحدة التحقيق بالعاصمة تونس لمساءلته في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان التحقيق قد بدأ مع "الغنوشي" البالغ من العمر81 عامًا، إلى جانب نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في الـ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، حيث تم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددًا.