تونس.. قاضي قضايا الإرهاب يستجوب "الغنوشي" مجددًا

وكان التحقيق قد بدأ مع "الغنوشي" البالغ من العمر81 عامًا، إلى جانب نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في الـ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، حيث تم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددًا.