بين "إجابة واحدة" و"توقعناه شاملًا".. قرارات "العدل الدولية" بميزان "حماس" و"إسرائيل"!

في أول رد فعل إسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، قال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن بلاده "لن توافق على وقف الحرب"، معتبرًا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس".