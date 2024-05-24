بين "إجابة واحدة" و"توقعناه شاملًا".. قرارات "العدل الدولية" بميزان "حماس" و"إسرائيل"!

في أول رد فعل إسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، قال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن بلاده "لن توافق على وقف الحرب"، معتبرًا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس".
وأضاف "سموتريتش" أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة "حماس"، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
من جانبها، علقت "حماس" على قرار محكمة العدل الدولية، مرحبة، الجمعة، بأمر "إسرائيل" بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت الحركة: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر".
وتابعت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة؛ نظراً لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح".
يأتي هذا بعدما أمرت المحكمة، الجمعة، "إسرائيل" بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة "إسرائيل" بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة"، واعتبرت المحكمة أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري"، وتابع: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين"، مبرزًا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".
وأكد أن "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنًا أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية، وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.