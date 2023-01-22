شاهد.. إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين بمحافظة المهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات من دون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، نقلت وكالة ( 2 ديسمبر) الإخبارية اليمنية، عن مصادر أمنية، قولها، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقًا مموهًا تحتوي على قطع طائرات من دون طيار، حيث أوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات من دون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.
وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات بينما "كانت الصناديق تحمل شعار هواوي وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ"الامتياز" ومستوردًا محليًا يعمل لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وسبق وضبطت الأجهزة الأمنية في المنفذ ذاته شحنات سابقة في طريقها للحوثيين، آخرها العام الماضي وضمت 52 صاروخًا مضادًا للدروع.