شاهد.. إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين بمحافظة المهرة

وتفصيلاً، نقلت وكالة ( 2 ديسمبر) الإخبارية اليمنية، عن مصادر أمنية، قولها، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقًا مموهًا تحتوي على قطع طائرات من دون طيار، حيث أوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات من دون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.