"بايدن" يؤكد تعاونه مع القضاء في قضية الوثائق السرية ..و"مكارثي" يدعو للتحقيق معه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، تعاونه الكامل مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله بديلاوير وفي مكتب تابع له في واشنطن.
وقال "بايدن" للصحفيين: "أنظر إلى موضوع الوثائق السرية بجدية والمحامون اكتشفوا أن عدداً صغيراً منها في مكتبتي الشخصية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن محاميه أبلغوا وزارة العدل على الفور وكانوا يتعاونون بشكل كامل.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم، الكونجرس للتحقيق مع الرئيس جو بايدن بقضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مكتبه ومنزله.