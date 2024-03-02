القمة السابعة لمصدري الغاز يناقشون ملفات التعاون المشترك لضمان استقرار الأسواق العالمية

صادقت القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في ختام أعمالها اليوم بالعاصمة الجزائرية، على وثيقة "إعلان الجزائر" التي تحدد أهم المحاور الاستراتيجية المتعلقة باستخراج واستغلال وتوزيع الغاز في الفترة القادمة، لضمان تأمين الإمدادات واستقرار السوق العالمية، في ظل التغيرات الجيوسياسية والصعوبات المرتبطة بتوفر السيولة.
وناقش المنتدى الذي حضره العديد من قادة الدول المصدرة للغاز، ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسة بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وتضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، بهدف دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز.