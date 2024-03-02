القمة السابعة لمصدري الغاز يناقشون ملفات التعاون المشترك لضمان استقرار الأسواق العالمية

وناقش المنتدى الذي حضره العديد من قادة الدول المصدرة للغاز، ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسة بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة.