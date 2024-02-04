"الاتحاد الأوروبي" يحذر من خطورة وقف تمويل "الأونروا" على حياة اللاجئين الفلسطينيين

وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتًا للأونروا التي فصلت عددًا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقًا معهم.