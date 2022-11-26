بينهم 10 قادة.. الجيش الصومالي يقضي على 100 مسلح من "الشباب"

وبيّن "يوسف" أن العملية استهدفت تجمعًا لنحو 200 من مقاتلي الشباب، بينهم 12 قياديًّا كانوا في استعداد لشن هجوم على مناطق خسرتها الحركة، الأسبوع الماضي؛ وفقًا لوكالة أبناء الأناضول.