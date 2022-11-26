بينهم 10 قادة.. الجيش الصومالي يقضي على 100 مسلح من "الشباب"

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم (السبت)، مقتل 100 من عناصر حركة الشباب المتشددة، في عملية للجيش جنوبي البلاد.
وأوضح نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو، أن الجيش نفّذ عملية أمنية بالتعاون مع المخابرات، والحلفاء الدوليين في بلدة "عيل طيري" الواقعة بين إقليميْ شبيلي الوسطى وهيران.
وبيّن "يوسف" أن العملية استهدفت تجمعًا لنحو 200 من مقاتلي الشباب، بينهم 12 قياديًّا كانوا في استعداد لشن هجوم على مناطق خسرتها الحركة، الأسبوع الماضي؛ وفقًا لوكالة أبناء الأناضول.
وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 100 من مقاتلي الشباب بينهم 10 قادة، إضافة لتدمير عتاد عسكري، ومصادرة مركبات عسكرية تابعة للحركة.