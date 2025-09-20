رغم استمرار ارتكابها إبادة في غزة.. "ترامب" يخطط لبيع أسلحة لإسرائيل بـ 6 مليارات دولار

وداخليًا، يواجه الدعم الأمريكي لإسرائيل معارضة متزايدة، ويسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لمنع بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، مستشهدين بانتهاكات القوانين الإنسانية، ورغم ذلك، يواصل الكونغرس مراجعة الصفقات عبر لجانه، في عملية تسبق الموافقة الرسمية من وزارة الخارجية، وهذا الواقع يبرز التوتر بين السياسة الخارجية الأمريكية والضغوط الداخلية والدولية لتغيير نهج واشنطن. وتثير هذه الصفقة تساؤلات حول مستقبل الصراع في غزة ودور الولايات المتحدة في استمراره، فهل ستتمكن واشنطن من موازنة دعمها لإسرائيل مع الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب وحماية المدنيين؟