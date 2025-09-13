المرشح لمنصب عمدة نيويورك يتوعد باعتقال نتنياهو إذا دخل المدينة

أطلق المرشح الديمقراطي لانتخابات بلدية نيويورك زهران ممداني وعدًا انتخابيًا مثيرًا للجدل، متعهدًا بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا فاز بمنصب العمدة ودخل الأخير إلى المدينة.
وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ الاعتقال.
الصحيفة نقلت عن خبراء قانونيين أن مثل هذا التعهد يصعب تنفيذه عمليًا، وقد يتعارض مع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة، لكنهم توقعوا أن يثير ضجة كبيرة داخل نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.
ويُعرف ممداني بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما جعله يحظى بتأييد واسع في أوساط مؤيديه.
كما تصدر منافسيه في حجم التبرعات التي جمعها خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل".
ورغم الجدل القانوني والدبلوماسي الذي يثيره هذا التصريح، يرى مراقبون أن الوعد الانتخابي يعكس محاولة ممداني استثمار مواقفه السياسية لتعزيز حضوره في سباق رئاسة بلدية نيويورك المقرر إجراؤه العام المقبل.