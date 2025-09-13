المرشح لمنصب عمدة نيويورك يتوعد باعتقال نتنياهو إذا دخل المدينة

الصحيفة نقلت عن خبراء قانونيين أن مثل هذا التعهد يصعب تنفيذه عمليًا، وقد يتعارض مع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة، لكنهم توقعوا أن يثير ضجة كبيرة داخل نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.