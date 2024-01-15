القناة "14" الإسرائيلية: مقتل مستوطِنة متأثرة بإصابتها في عمليات دهس وطعن في مستوطنة "رعنانا"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حوادث طعن ودهس، اليوم الاثنين، في عدة مواقع بمستوطنة رعنانا الإسرائيلية شمال مدينة تل أبيب.
وقالت القناة "14" الإسرائيلية: إن مستوطِنةً قد توفيت متأثرة بإصابتها في تلك العمليات.
وقالت المصادر الإسرائيلية: إنه تم اعتقال فلسطيني من الخليل للاشتباه بتنفيذه تلك العمليات.
وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن سابقًا عن إصابة 19 شخصًا جرّاء تلك العمليات.
وأضافت المصادر أن أحد المصابين في حالة حرجة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية القول: "في أعقاب حادث استثنائي وقع حاليًا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".
وأضاف بيان الشرطة: "يُطلب من الجمهور توخي اليقظة والامتثال لتعليمات ضباط الشرطة".
وناشد رئيس بلدية رعنانا حاييم برويدا السكان البقاء داخل منازلهم، وقال للقناة "12" الإسرائيلية: "أطلب من السكان وأطفال المدارس عدم التجول في الشوارع، والانتظار حتى تكون الصورة واضحة".