القناة "14" الإسرائيلية: مقتل مستوطِنة متأثرة بإصابتها في عمليات دهس وطعن في مستوطنة "رعنانا"

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية القول: "في أعقاب حادث استثنائي وقع حاليًا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".