أميركا تعيد 11 من مواطنيها من مخيم للاجئين في شمال سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إعادة 11 مواطنًا أميركيًا من مخيم للاجئين شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة تمكنت من إجراء عملية الإعادة إلى الوطن، وإعادة التوطين المعقدة، بعد أن قامت الإدارة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المشتركين بين الوكالات".
وأضافت واشنطن أعادت أيضاً طفلا غير أميركي، يبلغ من العمر 9 سنوات، وهو شقيق لأحد المواطنين الأميركيين القاصرين الذين تمت إعادتهم من سوريا.
ولم تحدد الوزارة هوية الأشخاص الـ 12 الذين تمت إعادتهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن هذه أكبر عملية إعادة فردية لمواطنين أميركيين من شمال شرق سوريا حتى الآن".
وأضاف "بلينكن": "إن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبًا".
ومنذ عام 2016، عندما بدأ تنظيم "داعش" الإرهابي في الانهيار، أعادت الولايات المتحدة 51 مواطنًا أميركيًا – 30 طفلاً و21 بالغًا، من بينهم المواطنين الـ11 الذين أعيدوا اليوم.