أميركا تعيد 11 من مواطنيها من مخيم للاجئين في شمال سوريا

ومنذ عام 2016، عندما بدأ تنظيم "داعش" الإرهابي في الانهيار، أعادت الولايات المتحدة 51 مواطنًا أميركيًا – 30 طفلاً و21 بالغًا، من بينهم المواطنين الـ11 الذين أعيدوا اليوم.