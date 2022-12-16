"البنتاجون" بصدد تطوير برنامج خاص لتدريب الجنود الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة ستطوّر ابتداءً من يناير المقبل، برنامجاً خاصاً لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عددٍ أكبر من الجنود من أجل اكتساب مهارات أوسع، فيما تبقى كييف في حالة ترقبٍ لهجوم روسي جديد.
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، الجنرال بات رايدر؛ بأنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستبدأ الآن مناورات مشتركة مع أفراد الجيش الأوكراني لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.
وفي مؤتمرٍ صحافي، أوضح رايدر؛ أن هذا البرنامج الذي يُفترض أن ينطلق "بحدود يناير"، سيتيح "تدريب نحو 500 جندي أوكراني شهرياً"، مضيفاً أن "الفكرة هي منحهم تدريباً جماعياً متقدماً سيسمح لهم بتنفيذ عمليات عسكرية بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة".