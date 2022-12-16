"البنتاجون" بصدد تطوير برنامج خاص لتدريب الجنود الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة ستطوّر ابتداءً من يناير المقبل، برنامجاً خاصاً لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عددٍ أكبر من الجنود من أجل اكتساب مهارات أوسع، فيما تبقى كييف في حالة ترقبٍ لهجوم روسي جديد.