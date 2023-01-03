موجة إضرابات جديدة تشل حركة النقل في بريطانيا

استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الإضراب، مع اضطرابات كبرى لحركة القطارات.
ويُنفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، لكن 14 شركة قطارات خاصة أيضاً ستنفذ إضراباً لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة سائقي القطارات "آسليف" التي دعت إلى يوم إضافي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال وزير النقل مارك هاربر: "إن النقابات قررت الإضراب هذا الأسبوع، وهو أمر غير مفيد، يسيء لقطاع السكك الحديدية، ويضر بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك".
وأشار إلى أنه يعمل بشكل جاد لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات، وقد وُضع عرض على الطاولة.