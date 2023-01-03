موجة إضرابات جديدة تشل حركة النقل في بريطانيا

استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الإضراب، مع اضطرابات كبرى لحركة القطارات.