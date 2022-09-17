تراكم غير مسبوق للأزمات .. 150 رئيساً يشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وهذا العام، ستتم العودة إلى البروتوكولات المعتادة، فلكي يتحدث أي قائد أمام الجمعية العامة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، يجب أن يكون حاضرًا، مع استثناء خاص للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.