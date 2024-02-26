المهلة انتهت.. بماذا سترد "إسرائيل" على محكمة العدل الدولية؟

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير من الممكن أن يشمل بيانات، مثل التي كشفت عنها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية)، حيث أشارت إلى دخول نحو 14 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، محملة بأكثر من 255 ألف طن من الإمدادات إلى القطاع.