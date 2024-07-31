"حماس" تعلن اغتيال إسماعيل هنية في إيران

وحسبما ذكر الحرس الثوري، في بيان، فإن هنية قُتل مع أحد حرّاسه الشخصيين، وهو ما أكّدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".