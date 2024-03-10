العراق.. مقتل 10 "دواعش" في عملية عسكرية

وأوضحت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان، أن عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال الساعات الـ24 الماضية هو عشرة، في العملية التي تضمّ قوات من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، وتشمل محافظات: ديالي، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار.