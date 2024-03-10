العراق.. مقتل 10 "دواعش" في عملية عسكرية

قتل عشرة مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش العراقي ضد خلايا التنظيم المتطرف في المناطق الصحراوية في وسط وشمال البلاد؛ بحسب ما أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم "الأحد".
وأوضحت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان، أن عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال الساعات الـ24 الماضية هو عشرة، في العملية التي تضمّ قوات من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، وتشمل محافظات: ديالي، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار.
من جانبه بيّن مصدر أمني -مفضّلًا عدم الكشف عن هويته- أن هذه العملية الاستباقية تأتي ردعًا لهجمات يعتقد أن التنظيم كان يخطط لشنّها خلال شهر رمضان؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولًا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.