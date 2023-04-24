الرئيس الـ22.. "محمد شهاب الدين" يؤدّي اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبنجلاديش

وولد شهاب الدين في عام 1949 في مدينة بابنا شمال بنجلاديش، وتقاعد من منصبه كقاضٍ في عام 2006، وعمل -لاحقًا- مفوّضًا في لجنة مكافحة الفساد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016.