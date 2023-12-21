"الأغذية العالمي" يُعَلِق تقديم المساعدات لـ 800 ألف شخص في السودان

من جانبه، بيّن ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان إيدي روي، أن البرنامج علق تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، وأن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.