أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة كيلومترات مربعة قرب باخموت

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني الاثنين أنّ الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربّعة في محيط مدينة باخموت المدمّرة جرّاء الحرب والواقعة في شرق البلاد، لكنّه لم يحقّق تقدّماً يُذكر على الجبهة الجنوبية.