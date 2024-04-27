هجمات على "مصفاة نفط ومحطات طاقة".. روسيا وأوكرانيا يتبادلان التدمير والاستهداف

قالت السلطات في منطقة "كراسنودار" الروسية، اليوم السبت: إن مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط تعرّضت لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، فيما تضرّرت 4 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا بهجوم شنّته القوات الروسية.
وقال رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية "رومان سينياجوفسكي"، عبر تطبيق تلغرام: إن 9 هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.
وأفادت خدمات الطوارئ المحلية بأن حريقًا اندلع في منطقة صغيرة بالمصفاة، وتمّ إخماده في وقت لاحق.
وقال "سينياجوفسكي": "لم تتضرّر صهاريج التخزين بسبب نظام الحماية المنسق، وتضرّر عمود التقطير، وتمّ إخماد الحريق من خلال الجهود المشتركة للأجهزة المسؤولة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار، واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية تمّ إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضدّ أهداف على الأراضي الروسية".
وتابعت: "تمّ تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تمّ تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم"؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.
من ناحية ثانية أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن 4 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا تضرّرت جراء هجوم شنّته القوات الروسية.
وكان وزير الطاقة الأوكراني "جيرمان جالوشينكو" قال في وقت سابق: إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق، اليوم السبت؛ مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقلّ.
وأضاف، في منشور على تطبيق تلغرام: أن الضربات الروسية استهدفت منطقة "دنيبروبتروفسك" في وسط أوكرانيا، ومنطقتَيْ "لفيف، وإيفانو-فرانكيفسك" في غرب البلاد.