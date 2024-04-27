هجمات على "مصفاة نفط ومحطات طاقة".. روسيا وأوكرانيا يتبادلان التدمير والاستهداف

وكان وزير الطاقة الأوكراني "جيرمان جالوشينكو" قال في وقت سابق: إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق، اليوم السبت؛ مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقلّ.