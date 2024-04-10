"سوناك" حول عدم تعليق بريطانيا تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل": لدينا عملية راسخة وأقرب حلفائنا لم يفعل

قال رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك: إن المملكة المتحدة لديها "عملية راسخة" تتعلق بنظام تصدير الأسلحة، وتقوم بمراجعة هذه الأمور بانتظام.
وبحسب "سكاي نيوز"، فقد برر "سوناك" في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية قرار المملكة المتحدة عدم تعليق مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، بالقول: إن أيًا من أقرب حلفاء بلاده لم يفعل ذلك، مؤكدًا مواصلة مناقشة هذه الأمور مع الحلفاء.
وشدد "سوناك" على أنه أوضح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه بحاجة إلى بذل المزيد لتخفيف المعاناة في غزة.
وأضاف أن ما حدث لقدامى المحاربين عندما كانوا يقومون بمهام المساعدة في غزة كان مأساة مروعة، مكررًا قوله: إن الوضع في غزة لا يُطاق على نحو متزايد.