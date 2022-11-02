ولي عهد الكويت: ندين رفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة

ودعا "مشعل" في كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للقمة العربية المنعقدة حاليًا بالجزائر، إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله، كما دعا جامعة الدول العربية إلى وضع مبادرة الكويت لتحقيق الأمن الغذائي العربية محل التنفيذ في أقرب وقت، وذلك وفقًا للآليات المتفق عليها والمتضمنة في قرار الجامعة العربية 8766 للدورة العادية 157 الموسوم بمشروع الاستراتيجية الشاملة والتكاملية للأمن الغذائي وتعزيزه.